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Оказывается, преступник Гиесджонзода нам больше соотечественник чем пенсионер Дмитриев

Оказывается, преступник Гиесджонзода нам больше соотечественник чем пенсионер Дмитриев

# Чернильница Просто дичайшая история, которую в очередной раз поведал депутат Михаил Матвеев.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Власти целенаправленно кошмар ять народ. Только куда смотрит Президент?
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17 час.
Ольга Кожемякина
Не статья, а провокаторский высер! Такие нелепицы нам предлагают читать западные жополизы, что просто диву даешься! Ну, вот, например, про &quot;самозванца отца&quot;. Не верю, что сын и отец не стали делать экспертизу ДНК, которая показала бы родство и не было бы никакого шума. Так же не верю, что убийцу не посадили. В таких количествах нам предлагают провокационные статейки, чтобы продолжать сеять панику, усиливать напряженную обстановку в стране по заказу заморских хозяев.
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16 час.
Дмитрий Иванов
Людмила Семенова Дмитриевым надо просто предоставить результаты ДНК. А таджика лишить гражданства, после отсидки где-нить на северах, на основании того, что было нарушение закона - незнание русского языка - при оформлении гражданства. Попутно выявить того, кто ему его предоставил и за его счёт отправить обратно, на историческую родину. Ответить 6 Изм. 1 час. В Владимир Российские чиновники все делают для унижения и уничтожения русских в России. Ответить 5 1 час. Михаил Молчев И вы еще будете меня всяко щунять за призывы к суду имени товарища Линча? Начать следует с едорасов, ибо от них наибольший вред. А о своей &quot;неприкосновенности&quot; они пусть веревке перед повешением рассказывают. Да, я категорически против расстрела- патрон одноразовый и денег стоит, а на одной веревке можно не один десяток дармоедов упокоить. Ответить 4 1 час. GK Gennadiy Kozyrev Власти целенаправленно кошмар ять народ. Только куда смотрит Президент? Ответить 1 51 мин. Ольга Кожемякина Не статья, а провокаторский высер! Такие нелепицы нам предлагают читать западные жополизы, что просто диву даешься! Ну, вот, например, про &quot;самозванца отца&quot;. Не верю, что сын и отец не стали делать экспертизу ДНК, которая показала бы родство и не было бы никакого шума. Так же не верю, что убийцу не посадили. В таких количествах нам предлагают провокационные статейки, чтобы продолжать сеять панику, усиливать напряженную обстановку в стране по заказу заморских хозяев.
Ответить
16 час.

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