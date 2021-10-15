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Пушков отреагировал на отказ Узбекистана размещать военные подразделения США

Пушков отреагировал на отказ Узбекистана размещать военные подразделения США

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на отказ Узбекистана размещать на своей территории антитеррористические подразделения Соединённых Штатов Америки.

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