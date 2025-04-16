Администрация действующего президента США Дональда Трампа не станет препятствовать Москве, если её армия освободит Одессу от киевского режима.
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