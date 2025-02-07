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«Мону Лизу» Леонардо перенесут в отдельное помещение внутри Лувра

«Мону Лизу» Леонардо перенесут в отдельное помещение внутри Лувра

Это делается для того, чтобы посетители, которых интересует только «Джоконда», не тратили лишнее время и деньги и не создавали толпу в зале венецианской живописи «Джоконду» перенесут в отдельное помещение в Лувре, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в музее.

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