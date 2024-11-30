Полиция Гаити рапортовала об успехах в борьбе с бандами

Несколько членов одной из самых влиятельных банд Гаити «Vivre Ensemble» ликвидированы в ходе последних операций гаитянской полиции, заявил заместитель пресс-секретаря полиции Гаити Лайонел Лазар, 29 ноября сообщает TeleSUR.
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