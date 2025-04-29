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Раскрыта неожиданная польза томатов

Раскрыта неожиданная польза томатов

Соединение, придающее томатам и арбузам ярко-красный цвет, может помогать в борьбе с набором веса. Новые данные о свойствах ликопина, главного активного компонента томатов, были представлены на ежегодном саммите Американского физиологического общества в Балтиморе.

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