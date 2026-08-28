Посол США сообщил о планах Индии закупить комплексы Javelin

Индия планирует закупить американские противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщил посол США Серджио Гор, напоминая, что министр обороны в мае 2026 года назвал это значительным шагом в оборонном сотрудничестве и возможностью для совместного производства.
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