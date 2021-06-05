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20 фото наших мам и бабушек, которые иллюстрируют, как огненно хороши были женщины того времени

20 фото наших мам и бабушек, которые иллюстрируют, как огненно хороши были женщины того времени

С годами стандарты красоты и привлекательности довольно сильно меняются. Но тем не менее мы раз за разом с теплотой в сердце рассматриваем семейный альбом и понимаем — люди прошлых поколений были полны какого-то особенного, неповторимого очарования.

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