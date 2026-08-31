📷❗️Организация войскового ремонта газотурбинных двигателей ГТД-1000 В условиях современной высокоинтенсивной войны российские ремонтные подразделения освоили технологию сложного восстановления газотурбинных двигателей ГТД-1000 непосредственно в войсковых условиях.
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