Посол Грызлов призвал Польшу побороть манию величия и работать с соседями

Erl Schweizer

Пора научиться себя, свою страну уважать, никому не навязывать свою дружбу, лозунг Россия, Белоруссия - щедрая душа отправить на свалку, научиться даже без экономического сотрудничества с некоторыми и даже со всеми соседями развиваться еще более успешно, поставив на первое место население своих стран, а не ноль целых, хрен десятую обожравшуюся и обнаглевшую часть этого населения.