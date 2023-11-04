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Посол Грызлов призвал Польшу побороть манию величия и работать с соседями

Посол Грызлов призвал Польшу побороть манию величия и работать с соседями

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов призвал Польшу побороть манию величия и вернуться к конструктивному взаимодействию с соседями, в том числе Москвой и Минском.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Пора научиться себя, свою страну уважать, никому не навязывать свою дружбу, лозунг Россия, Белоруссия - щедрая душа отправить на свалку, научиться даже без экономического сотрудничества с некоторыми и даже со всеми соседями развиваться еще более успешно, поставив на первое место население своих стран, а не ноль целых, хрен десятую обожравшуюся и обнаглевшую часть этого населения.
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1 д.
Валентина Литвяк
Поддерживаю! Отвратительный, режущий слух, издевательский и насмешливый    лозунг &quot;Россия щедрая душа&quot; надо немедленно запретить в законодательном порядке.Это лозунг жрущих за счет России её врагов.
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1 д.

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