Как товарищ Сталин на такси цену поднимал

В 1934 году популярный журналист Михаил Кольцов, побывавший в СССР почти везде и написавший интересные очерки почти обо всем, увлеченно рассказывал о московском такси: «По тарифу такси сейчас в три-четыре раза дешевле извозчика.
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