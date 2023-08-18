Военное обозрение

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Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Диаспора. Что в этом слове для основного большинства обывателей нашей страны? Свои Наверное, ничего положительного, на ум сразу придут разборки после различных ЧП с участием так называемых национальных меньшинств, нежелание сотрудников полиции должным образом разбираться в происшедшем, последующее «заминание» дел.

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