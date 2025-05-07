«Стеклянный зверинец» привнёс в театр кино

Режиссёр: Андрей Сидельников В ролях: Кристина Якунина, Виола Лобань, Виталий Гудков, Сергей Кривулев Продолжительность: 2 часа без антракта О чём спектакль Зрители вместе с главным героем Томом отправляются в путешествие по его воспоминаниям.
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