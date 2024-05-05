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Бетербиев получил травму, бой с Биволом перенесли на конец года

Бетербиев получил травму, бой с Биволом перенесли на конец года

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев получил травму и не сможет провести бой с Дмитрием Биволом 1 июня, сообщил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх.

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