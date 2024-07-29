Операционная система «Аврора» предлагает сектору В2В решение личных и рабочих задач через контейнер «АВРОИД Платформа»

«АВРОИД Платформа» доступна юридическим лицам в составе программно-аппаратного комплекса (ПАК).Программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе планшета Fplus Т1100 под управлением операционной системы «Аврора» пятого поколения и предустановленным контейнером «АВРОИД Платформа» стал доступен для пользователей в B2B- и B2G-секторах.