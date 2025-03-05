В США бьют тревогу из-за решений Трампа: цены на машины взлетят «практически сразу»

Торговая группа, представляющая почти всех крупных автопроизводителей, заявила, что новые 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен на машины.
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