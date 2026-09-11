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Мировое обозрение

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Как можно значительно повысить эффективность действий российской авиации

Как можно значительно повысить эффективность действий российской авиации

Вопрос о том, почему российские Воздушно-космические силы, обладая численным превосходством над украинской авиацией, не наносят массированных ударов десятками Су-34 одновременно, давно обсуждается в экспертной среде.

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