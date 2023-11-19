Дед Мороз обидел: знаки зодиака, которые вечно недовольны новогодними подарками

Дед Мороз обидел: знаки зодиака, которые вечно недовольны новогодними подаркамиПлохой подарокВсе любят подарки? Так-то оно, может, и так, но некоторые представители зодиака относятся к ним настолько серьезно, что порадоваться все как-то не получается.
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