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Дед Мороз обидел: знаки зодиака, которые вечно недовольны новогодними подарками

Дед Мороз обидел: знаки зодиака, которые вечно недовольны новогодними подарками

Дед Мороз обидел: знаки зодиака, которые вечно недовольны новогодними подаркамиПлохой подарокВсе любят подарки? Так-то оно, может, и так, но некоторые представители зодиака относятся к ним настолько серьезно, что порадоваться все как-то не получается.

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