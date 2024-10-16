У «Почты России» доставка грузов беспилотником выходит в 152 раза дороже, чем самолётом с пилотами

Из доклада руководителя дирекции управления транспортом «Почты России» Георгия Баутина на конференции по беспилотникам в Московском авиационном институте следует, что перевозка 1 кг груза на маршруте из поселка Тазовский в село Антипаюта (находятся в Заполярье) с помощью беспилотника пока обходится в 152 раза дороже, чем на регулярном пилотируемом рейсе, и в 43 раза дороже чартера.