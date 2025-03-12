В Северодонецке восстановили школу, разрушенную после атак ВСУ. Видео

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник провел экскурсию для первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко по специализированной школе №17, которая была восстановлена после обстрелов Вооруженных сил Украины.
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