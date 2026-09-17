Верховный суд защитил право школьников на 10-й класс

МОСКВА (ИА Реалист). Верховный суд России признал незаконным отказ школы в зачислении ученика в 10-й класс из-за отсутствия общеобразовательного направления.
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