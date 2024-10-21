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Яна Поплавская о гибели в Москве экс-вице-президента ЮКОСа: "Каждый будет лично отвечать за все, что сделал"

Яна Поплавская о гибели в Москве экс-вице-президента ЮКОСа: "Каждый будет лично отвечать за все, что сделал"

Фото: Freepik.com В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачёв. По предварительным данным, он покончил с собой.

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