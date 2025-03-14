«Нормально, мне нравится!» Макс Ферстаппен – о штрафах FIA за мат

«Нормально, мне нравится!» Макс Ферстаппен – о штрафах FIA за матGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен назвал перебором штрафы пилотов за ненормативную лексику на пресс-конференциях и в интервью.
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