«Нормально, мне нравится!» Макс Ферстаппен – о штрафах FIA за мат

«Нормально, мне нравится!» Макс Ферстаппен – о штрафах FIA за матGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен назвал перебором штрафы пилотов за ненормативную лексику на пресс-конференциях и в интервью.