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Нижегородская правда

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Капремонт амбулатории в Вахтане Шахунского округа проведут в 2027 году

Капремонт амбулатории в Вахтане Шахунского округа проведут в 2027 году

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Вахтан Шахунского округа проведут в 2027 году. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочего визита в округ.

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