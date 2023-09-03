Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли

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Леонид Ла Рошель

Странная какая-то стратегия - показательные выступления малой группой, реклама "себя любимых и грозных" и дальше рассчитывают крупными силами проскочить незаметно? Про фактор внезапности, что сработал в первый рейд, можно забыть. А крабы себе морды наедят...