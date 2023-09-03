Цель — атака на Крым. Прославленные коммандос делают в Англии из тысяч украинцев "амфибий". Цель — десантироваться на побережье Крыма при поддержке артиллерии и нанести молниеносный удар.
Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
Скорей Россия Лондон разрушит, чем хохлы начнут бродить по Крымской земле
Ответить
1 д.
Владимир Колов
Глупости это всё. Главное - англам фунты "освоить". Никого не интересует судьба десанта
Ответить
16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Странная какая-то стратегия - показательные выступления малой группой, реклама "себя любимых и грозных" и дальше рассчитывают крупными силами проскочить незаметно? Про фактор внезапности, что сработал в первый рейд, можно забыть. А крабы себе морды наедят...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии