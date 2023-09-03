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Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли

Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли

Цель — атака на Крым. Прославленные коммандос делают в Англии из тысяч украинцев "амфибий". Цель — десантироваться на побережье Крыма при поддержке артиллерии и нанести молниеносный удар.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Скорей Россия Лондон разрушит, чем хохлы начнут бродить по Крымской земле
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1 д.
Владимир Колов
Глупости это всё. Главное - англам фунты &quot;освоить&quot;. Никого не интересует судьба десанта
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Странная какая-то стратегия - показательные выступления малой группой, реклама &quot;себя любимых и грозных&quot; и дальше рассчитывают крупными силами проскочить незаметно? Про фактор внезапности, что сработал в первый рейд, можно забыть. А крабы себе морды наедят...
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14 час.

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