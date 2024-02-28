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Эксперт Пинчук заявил о готовящемся наступлении ВС РФ в зоне СВО

Эксперт Пинчук заявил о готовящемся наступлении ВС РФ в зоне СВО

Российская армия готовится к наступлению на отдельных участках линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, о чем «Царьграду» рассказал первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

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