Российская армия готовится к наступлению на отдельных участках линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, о чем «Царьграду» рассказал первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.
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