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«Реал» вылетел из Кубка, фаны «Локо» против Fan ID, Шипачев и Фаткулина понесут знамя, положительные тесты в хоккейной сборной, Васнецова жалуется на питание и другие новости

1. «Реал» вылетел из Кубка Испании в четвертьфинале, пропустив на 89-й от «Атлетика» (0:1). Клуб из Бильбао на предыдущей стадии уже выбил «Барселону».

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