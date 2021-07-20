Голос Мордора: Какое будущее ожидает белорусскую Гуайдо

News Front - Новостной ФронтПолитикаГолос Мордора: Какое будущее ожидает белорусскую ГуайдоПомните, я как-то говорил, что все забыли о «президенте» Венесуэлы Хуане Гуайдо? Признаю – был неправ.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerИ останутся Шьвеце на память о "прысядэнстве" платья от Версаче и Гуччи. А ведь на ней ещё ма-а-аленькое клеймо сожительницы и подельницы (жены) бандита, призывавшего к сожжениям и повешениям людей Которого вот-вот ознакомят с приговором. А ведь там вышка "светит". Простите за каламбурUSUri StrukowСектантке Тихановской светит сакральная жертва. Причем ее "отравит" новичком лично Лукашенко, а ведро новичка ему даст лично Путин в Сочи. Об этом мы узнаем от лондонских сатанистов.Комментировать
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