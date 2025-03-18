В Козельске задержали женщин за избиения людей у клуба-кафе

В Козельске задержали двух местных жительниц, что устроили драки у кафе-клуба в ночь с 8 на 9 марта. Напомним, что в кафе "Майами" в Козельске мужчина попытался познакомиться с женщиной, за что та его на улице жестоко избила вместе с 18-летней дочерью и её подругой.