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В Козельске задержали женщин за избиения людей у клуба-кафе

В Козельске задержали женщин за избиения людей у клуба-кафе

В Козельске задержали двух местных жительниц, что устроили драки у кафе-клуба в ночь с 8 на 9 марта. Напомним, что в кафе "Майами" в Козельске мужчина попытался познакомиться с женщиной, за что та его на улице жестоко избила вместе с 18-летней дочерью и её подругой.

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