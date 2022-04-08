Со следующего сезона FIS введет полный запрет на использование фторсодержащих средств для лыж

Совет Международной ассоциации лыжных видов (FIS) сообщил, что с сезона-2022/23 будет введен полный запрет на использование средств для лыж, содержащих фтор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх