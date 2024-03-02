В Британии мужчина умер от передозировки витамина D

Злоупотребление витамина D стало причиной смерти пожилого жителя Великобритании. Как сообщает «360» со ссылкой на британское издание, мужчина скончался из-за длительного и бесконтрольного приема этой биологически активной добавки в больших дозах.
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