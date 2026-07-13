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Школьный старт подорожает: во сколько родителям обойдётся сбор ребёнка к 1 сентября 2026 года

Школьный старт подорожает: во сколько родителям обойдётся сбор ребёнка к 1 сентября 2026 года

Школьный старт подорожает: во сколько родителям обойдётся сбор ребёнка к 1 сентября 2026 года Елена ГалицкаяДо начала нового учебного года ещё остаётся время, однако многие родители уже начинают подсчитывать будущие расходы.

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