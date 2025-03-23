И снова Победа ✌️ ФК «Бузулук» завершает четвертьфинальный матч со счетом 5:2, обыграв хозяев поля - команду "Волгарь".
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И снова Победа ✌️ ФК «Бузулук» завершает четвертьфинальный матч со счетом 5:2, обыграв хозяев поля - команду "Волгарь".