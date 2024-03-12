Адвокат Добровинский сообщил о начале судебного процесса Киркорова против Успенской

Александр Добровинский рассказал, почему Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую.В понедельник начался судебный процесс, в котором певец Филипп Киркоров выступает против гражданки США Любови Успенской.
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