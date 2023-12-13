Михаил Чаплыга: Украинский миллионер: бывший замгендиректор ООН должен заплатить 63,6 миллиона за неудачные инвестиции

ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции, сообщает газета New York Times со ссылкой на судебные документы.
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