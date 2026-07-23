«Ад на колесах» 19-летней звезде TikTok дали пожизненное за двойное убийство. Она устроила автокатастрофу и одна осталась в живых

Их отношения начались, когда ей, популярной блогерше Маккензи Ширилле, было всего 13 лет. Окружающим они казались идеальной парой, однако на самом деле все это время роман неизбежно приближался к неминуемому расставанию.
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