Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

«Ад на колесах» 19-летней звезде TikTok дали пожизненное за двойное убийство. Она устроила автокатастрофу и одна осталась в живых

«Ад на колесах» 19-летней звезде TikTok дали пожизненное за двойное убийство. Она устроила автокатастрофу и одна осталась в живых

Их отношения начались, когда ей, популярной блогерше Маккензи Ширилле, было всего 13 лет. Окружающим они казались идеальной парой, однако на самом деле все это время роман неизбежно приближался к неминуемому расставанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии