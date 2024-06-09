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Пятый канал

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Коварство «Википедии»: актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников

Коварство «Википедии»: актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников

Российский актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников. По данным источника 5-tv.ru, сыгравший Лаврентия Павловича Берию в более чем 20 фильмах актер не понимал, что его обманывают, пока не лишился 150 тысяч рублей.

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