В Башкирии рассказали, зачем «отфотошопили» раненого на СВО военного при вручении ему медали

БАШКИРИЯ, 27 сентября, ФедералПресс. Администрация Янаульского района Башкирии подтвердила факт применения Photoshop при обработке фотографии с вручения медали Минобороны участнику специальной военной операции России на Украине.
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