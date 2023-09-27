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В Башкирии рассказали, зачем «отфотошопили» раненого на СВО военного при вручении ему медали

В Башкирии рассказали, зачем «отфотошопили» раненого на СВО военного при вручении ему медали

БАШКИРИЯ, 27 сентября, ФедералПресс. Администрация Янаульского района Башкирии подтвердила факт применения Photoshop при обработке фотографии с вручения медали Минобороны участнику специальной военной операции России на Украине.

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