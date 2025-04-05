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«Вася знал, что у моих родителей нарушение слуха: «Готовлю для них стих на языке жестов». Хавбек «Эгриси» Егорашев об Уткине

«С родителями общаюсь на языке жестов. Мама родилась глухой и не разговаривает. Папа разговаривает, но перестал слышать в полтора года после болезни.

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