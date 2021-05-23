Как во Франции описали встречу Лаврова и Блинкена и на что обратили внимание французы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКак во Франции описали встречу Лаврова и Блинкена и на что обратили внимание французыНакануне в Рейкьявике впервые состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНШНина ШалеваНе понятно, что чувствует Европа и Сша, прибитые китайской экономикой?НШНина ШалеваЧто себя чувствуют все народы, когда идет кибервойна на бедной и очень маленькой планеты Земля? Что можно чувствовать все народы, которым 7.. миллиардов человек.. И идет пандемия от неизвестной болезни?НШНина ШалеваНу да, французы обратили внимание на Российскую политику спустя менее 100 лет, когда во время ужасной бойни между СССР и фашистской Германии, что французы что делали??????????? Правильно, не воевали!!!!! А сейчас пытаются командовать парадом Европейский народов против РФ, которая спасла честь и совесть белого населения перед всем Мировым сообществом!!!НШНина ШалеваВесь МИР с ужасом ждал, как фашисты, Фашистская Германия порабощает СССР, который гарантировал всему миру свободу простым рабочим и крестьянам! Весь Мир наблюдал, что происходит на Восточном Фронте, где победить может Античеловечество против Людей!!! Победило Человеколюбие в лице СССР!!!Комментировать
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