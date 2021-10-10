Команда военно-патриотического клуба «Зарница» Забайкальского края приняла участие во всероссийской военно-спортивной игре "ПОБЕДА"

Завершилась Всероссийская военно-спортивная игра "ПОБЕДА", в которой Забайкальский край представляла команда военно-патриотического клуба «Зарница» (г.
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