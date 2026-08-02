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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маврин продлил контракт с «Амкалом» до конца 2026 года

36-летний полузащитник «Амкала» Василий Маврин продлил контракт с клубом до конца 2026 года. Ранее Маврин заявил , что планирует рассмотреть предложения от других команд.

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