ФСБ задержала в Ростове-на-Дону экстремистов: убивали при помощи соленого чая

В Ростове-на-Дону были задержаны 6 участников ячейки международной религиозной организации «Алля-Аят» (признана экстремистской и запрещена в РФ) — главарь и пятеро активистов, которые вербовали в свои ряды жителей Ростовской области.
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