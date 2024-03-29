Ученый Абдувосидов: поза "нога на ногу" может привести к тромбообразованию

Привычка сидеть в позе "нога на ногу" может спровоцировать проблемы со здоровьем, рассказал Life заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии