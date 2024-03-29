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Ученый Абдувосидов: поза "нога на ногу" может привести к тромбообразованию

Ученый Абдувосидов: поза "нога на ногу" может привести к тромбообразованию

Привычка сидеть в позе "нога на ногу" может спровоцировать проблемы со здоровьем, рассказал Life заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

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