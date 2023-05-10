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Святая: зачем россияне растапливают снег с могилы Жанны Фриске и пьют воду

Святая: зачем россияне растапливают снег с могилы Жанны Фриске и пьют воду

Российская певица Жанна Фриске скоропостижно скончалась в 2015 году спустя время после рождения единственного сына Платона.

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