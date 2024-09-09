Неделя началась с покупок, нефть дорожает

Российский рынок открыл торги в понедельник, 9 сентября, повышением ключевых индикаторов на 1,4%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся до 2 660,84 пункта, индекс РТС вырос до 933,29 пункта.
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