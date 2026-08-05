Украинский омбудсмен назвал позорными злоупотребления в работе ТЦК

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец вновь сообщил о продолжающихся нарушениях прав человека со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
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