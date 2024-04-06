И откуда они только берутся: 8 основных причин появления прыщей

Более 30% женщин в России страдают от угревой сыпи и прыщей на лице. Одни винят плохую экологию, другие — постоянный стресс, третьи предпочитают «закрывать глаза» на проблему, маскируя недостатки тоннами тональных средств.
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