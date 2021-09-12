По-осеннему свежо: прогноз погоды на неделю в Уссурийске

Всю рабочую неделю погода в Уссурийске будет соответствовать началу осеннего сезона. Синоптики прогнозируют редкие незначительные осадки, однако температура воздуха поднимется не выше +21С°, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".