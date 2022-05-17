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  • виктор зюриков
    Никакого сочуствия слишком много развелось такихЗаскучала: выбежа...
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    Люди с таким девиантным не от мира сего поведением калеки по определению духовности, калечат своих детей! Молодец муж...Заскучала: выбежа...
  • ГусЕна
    +++Заскучала: выбежа...

Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?

Не пора ли России разрывать дипотношения с русофобами?

Когда МИД России потребовал извинений после нападения на нашего посла в Варшаве 9 мая и сообщил, что дальнейшая линия Москвы будет зависеть от поведения польских властей — читай: извинятся или станут еще более дерзкими, паны избрали второй вариант.

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